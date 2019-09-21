Украинские правоохранители передали в Турцию 23 человека, которые подозреваются в терроризме. Турецкие коллеги передали в Украину двоих. Об этом сообщил руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев, как передает пресс-служба Нацполиции Украины.

"От Турции к нам было направлено 28 запросов по розыску преступников, граждан Турецкой Республики. Мы ответили на все. Кроме того, мы передали 23 человека, которые подозреваются в терроризме, 31 - мошенничестве и 36 в контрабанде", - сказал Князев.

Также руководитель Нацполиции добавил, что по всем переданным преступникам правоохранители обеих стран взаимодействовали через каналы Интерпола, а Турция передала в Украину двух граждан.

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