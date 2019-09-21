Известный клуб из Португалии Бенфика открыл в Харькове свою футбольную академию. В открытии академии на стадионе "Football Park" наряду с известными харьковскими футболистами Сергеем Кандауровым и Александром Горяиновым приняли и гости из Португалии - экс-защитник сборной Бразилии и капитан Бенфики Луизао, а также представители мировой сети директоров академий Бенфики, включая технического директора Давида Гомеша.

Об этом сообщает Укринформ.

Для начала команды юных футболистов, которые будут совершенствовать здесь свое умение под руководством группы португальских тренеров, сыграли товарищеские матчи и провели открытую тренировку. Возраст игроков - от 7 до 17 лет, но, по правилам академии, обучение можно начинать с 3 лет. Это продемонстрировал, выйдя на поле в полной футбольной экипировке Петр Репин, которому исполнилось 2 года и 10 месяцев. Под аплодисменты зрителей он на равных тренировался со старшими ребятами. После матчей юные футболисты приняли участие в автограф-сессии, делали селфи со своими футбольными кумирами, а потом всей командой сфотографировались с ними на память.

Международный посол Бенфики Луизао отметил, что для начинающего футболиста есть три обязательных правила успеха: прежде всего, мечта о футболе, потом - уважение к тренеру и готовность выполнять его требования, наконец, уважение к игре, следовательно, к членам своей команды и противников.

"Мне помогли все три правила, я не могу выделить что-то одно. Жаль, что в моей семье, кроме меня, никто не играет в футбол, да и я уже оставил профессиональный спорт. У меня подрастают две дочери, 7-ми и 11-ти лет, у них пока другие интересы. Возможно, позже они заинтересуются женским футболом, который приобретает все большую популярность в мире. Почему нет? Может, и в Украине футбол будет развиваться для девушек ", - говорит Луизао.

По словам Давида Гомеша, украинский футбол имеет большой потенциал. "Нужно начинать с обучения детей. У нас разработаны специальные методики, которые мы пропагандируем по всему миру и вот теперь - в Украине", - отметил он.

А спортивный директор харьковской академии Бенфики Сергей Кандауров, комментируя способности юных футболистов, сказал, что португальские тренеры уже отметили нескольких ребят: "Не исключено, что когда-нибудь они сыграют в Лиссабоне".

На сегодня в мире есть более полусотни футбольных академий Бенфики. В 2015 году португальская академия признана лучшей в мире и с того времени бессменно входит в тройку самых престижных детских футбольных школ мира.

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