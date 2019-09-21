Жителей Львовской области, а также радикалов, которых задержали за блокирование железнодорожных путей, оштрафуют и отпустят. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области в Facebook.

"Учитывая, что вопрос перерос в политическую плоскость, обращаюсь к местным властям и руководству угольного предприятия немедленно решить свои спорные вопросы. Полиция разблокировала пути, теперь вы должны найти решение проблемы. Приглашенные в полицию граждане будут установлены, нарушители оштрафованы и всех их отпустят", - подчеркнул начальник полиции области Василий Виконский.

Скриншот: Facebook/Поліція Львівської області

Напомним, что сегодня, 21 сентября, в селе Селец на железнодорожном пути станции "Сосновка" радикалы начали блокировать вагоны, груженные углем, полиция поехала на место происшествия, в результате стычек с протестующим пострадали 8 правоохранителей. Блокировщики хотели объяснений по поводу того, почему на западной Украине стоят вагоны РЖД с углем.

Мы рассказывали, что по факту было возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, мы рассказывали, что бывший народный депутат Семен Семенченко опубликовал в Facebook видео блокады вагонов с углем во Львовской области.