Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" и председатель подкомитета по вопросам государственной безопасности и обороны комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук рассказала, что "нормандский формат" может стать "холодным душем для украинского общества". Об этом она сказала в эфире "112 Украина".

"Нормандский формат может стать холодным душем для украинского общества. Потому что мы не имеем каких-то параметров, которыми мы бы могли измерить эффект от такой встречи. В 2016 году в последний раз встречались, и это было абсолютно безрезультатно. Встреча ради встречи - ничего с того времени не изменилось", - сказала Верещук.

Нардеп добавила, что сейчас очень трудно понять какой будет эффект от встречи. "Я полагаюсь в данном случае на мысль, которую высказал Леонид Кучма на недавнем саммите "YES", когда он сказал, что "нормандский формат" и участие в нем Владимира Зеленского будет для него очень сложным, если не сказать сверхсложным испытанием. Потому что там у него друзей не будет", - заявила Ирина Верещук.

Ранее "Страна" сообщала, что глава МИД Украины обсудил с коллегой из Германии встречу Нормандской четверки.

Также мы рассказывали, что Пристайко заявил, что в Минске собираются письменно согласовать "формулу Штайнмайера".