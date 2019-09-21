В субботу, 21 сентября, в Киеве на улице Парково-Сырецкая у жилой многоэтажки, обнаружили тело женщины. Медики констатировали, что смерть наступила в результате падения с высоты. Об этом сообщает "Информатор".

Очевидцы рассказали правоохранителям, что женщина выпала с балкона седьмого этажа девятиэтажного дома. После падения она не подавала признаков жизни. Позже полицейским удалось установить личность погибшей. Ей оказалась 87-летняя местная жительница. Падение произошло около 14:20.

На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Причины и подробности случившегося будут выяснять правоохранители.

Фото: "Информатор"

Ранее "Страна" сообщала, что в Польше скончался украинский военный.

Также мы рассказывали, что звезда Голливуда Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе.