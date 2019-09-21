В аэропорту Таллина пятерых украинцев не пустили в Эстонию
Пятеро граждан Украины, когда прилетели в аэропорт Таллинна, получили запрет на въезд в Эстонию. Об этом сообщает Delfi.
19 сентября в Таллиннский аэропорт из Киева прибыли пять граждан Украины: четверо мужчин (1993, 1998, 1974 и 1979 года рождения) и женщина 1985 года рождения.
У всей компании отсутствовали документы, подтверждающие цель и условия поездки. У части не было достаточно средств.
В отношении всех на границе было оформлено постановление о запрете на въезд, они остались в аэропорту ждать соответствующего обратного рейса.
Ранее "Страна" сообщала, что глава МВД Эстонии хочет отменить безвиз для украинцев.
Кроме того, мы рассказывали, что в порту столицы Эстонии задержали украинского таксиста, который прикидывался туристом.
Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!