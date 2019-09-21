Знаменитая актриса и певица Дженифер Лопес вышла в Италии на модный подиум в точной копии зеленого платья, в котором она была на церемонии "Грэмми", проходившей 19 лет назад. Об этом сообщает журнал Esquire.

50-летняя поп-дива прошлась по подиуму на показе весенне-летней коллекции Versace. Сам показ состоялся в Милане в пятницу, 20 сентября. Джей Ло вышла на публику в ремейке зеленого платья Versace с глубоким вырезом. Она была в нем на церемонии "Грэмми" 19 лет назад, с тех пор платье стало очень популярным и получило культовый статус в модной индустрии.

Председатель совета директоров Google Эрика Шмидт рассказал, что именно благодаря этому платью в компании приняли решение создать базу изображений Google Images, так как 2000 году запросы пользователей интернета по поводу этого платья били все рекорды.

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