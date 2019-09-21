Донецкий борец-супертяж Александр Хоцяновский завоевал для Украины четвертую награду на чемпионате мира по борьбе в Нур-Султане (Казахстан). Об этом сообщает "Укринформ".

29-летний спортсмен из Донецка завоевал бронзовую медаль в весовой категории 125 кг, выиграв таким образом и олимпийскую лицензию на Игры-2020 в Токио (Япония).

Хоцяновский в 1/16 финала победил Левана Берянидзе из Армении (3:2), в 1/8 финала взял верх над россиянином Аланом Хугаевым (4:3), в 1/4 финала нанес поражение иранцу Ядоллаху Мохеби (3:2), уступив в полуфинале будущему победителю Гено Патриашвили (2:6). В схватке за "бронзу" Хоцяновский поборол Баджу Хутабу из Сирии (5:1).

Ранее украинец Жан Беленюк (87 кг) выиграл в Нур-Султане "золото", завоевав титул двукратного чемпиона мира по греко-римской борьбе, а Алина Бережная (72 кг) и Ирина Коляденко (65 кг) стали серебряными призерами чемпионата мира-2019 по женской борьбе.

Кроме того, мы рассказывали, что Украина опустилась на 10 место в рейтинге УЕФА и рискует потерять прямой выход в группу Лиги чемпионов.