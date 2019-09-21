Завтра, 22 сентября, во всей Украине, кроме западных областей, будет ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

"22 сентября в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Карпатах и Луганской области ночью 22 сентября ожидаются заморозки 0...-3 (II уровень опасности).

"23 сентября на севере Левобережья на поверхности почвы заморозки 0-3° (І уровень опасности). По Киевской области 22 сентября порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности)", - добавили в ГСЧС.

В Киеве завтра так же будут порывы ветра до 20 м/с (І уровень опасности).

Ранее "Страна" сообщала, что синоптики сообщили, когда в Украину вернется тепло и рассказали о том, что выходные в Украине будут холодными.