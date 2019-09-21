В Запорожье полицейские изъяли наркотические вещества, общей стоимостью более 100 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"20 сентября работники Управления противодействия наркопреступности, совместно со следователем Коммунарского отделения полиции ГУНП в Запорожской области провели санкционированный обыск по месту жительства ранее судимого мужчины 1976 года рождения", - говорится в сообщении.

В результате обыска полицейские нашли и изъяли более 1,1 килограмма вещества растительного происхождения в виде "шишек", в полувысушенном состоянии (по предварительным данным "марихуана"), самодельное устройство для употребления "марихуаны" с остатками вещества весом около 1 грамма (по предварительным данным наркотическое средство "гашиш" и электронные весы.

Все изъятое направлено на исследование в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Фото: пресс-служба Нацполиции

Открыто уголовное дело по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" (ч. 2 ст. 309 УК).

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