Автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой Анталье. В результате аварии 14 человек пострадали. Об этом ЧП сообщает "CNN Turk".

"Автобус с иностранными туристами перевернулся в провинции Анталья близ поселка Аксу. Пострадали 16 человек, 14 из них - россияне. Они были доставлены в ближайшие больницы", - говорится в сообщении.

У четырех пострадавших туристов опасные для жизни ранения, они в тяжелом состоянии. В Ассоциации туроператоров России со ссылкой на свои источники сообщили, что их туристы ехали в аэропорт.

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