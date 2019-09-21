В округе Ланкастер (Южная Каролина, США) произошла стрельба в ночном клубе, в результате 11 человек получили ранения, причем двое - смертельные. Об этом сообщает местная газета Lancaster News.

Трагедия разыгралась около 02:45 в заведении под названием Old Skool Sports Bar & Grill. Внутри находилось очень много посетителей, когда раздались первые выстрелы. По свидетельствам очевидцев, стреляли как внутри бара, так и снаружи.

Двое мужчин умерли от ран на месте. Четыре человека были доставлены в больницы по воздуху с серьезными ранениями. Еще четверым с легкими ранениями оказали помощь на месте. Один человек был ранен из-за паники: он упал, когда люди пытались выбежать из бара.



Следователи устанавливают свидетелей происшествия. Многие посетители покинули бар до прибытия полиции.

Что касается стрелка, то сведения о его личности уже собраны. Однако информации о его аресте не поступало.

Как пишет издание, это уже второй случай стрельбы в районе в этом году. В мае два человека получили ранения из-за перестрелки на вечеринке после выпускного вечера.

Напомним, в августе в США за одни сутки произошли два массовых расстрела с жертвами - в Эль-Пасо и Дейтоне.

А 1 сентября история повторилась уже в техасском городе Одесса.