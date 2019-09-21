В субботу, 21 сентября, баскетбольный клуб Днепр стал обладателем Суперкубка Украины по баскетболу сезона 2019-2020. В двухматчевом противостоянии подопечные Дениса Журавлева обыграли южненский Химик и завоевали почетный трофей.

Но матч был примечателен еще и тем, что его посетил олигарх Игорь Коломойский, в компании Валерия Кондратьева, президента БК Днепр, известного так же, по прозвищу Гастелло. Компанию им составил и другой известный днепровский бизнесмен Александр Петровский, так же известный как Нарик. А также Сергей Олейник (он же Умка).





Момент матча, справа - налево: Сергей Олейник (он уже Умка), Александр Петровский (он же Нарик), Валерий Кондратьев (он же Гастелло) и Игорь Коломойский, фото: Cтрана

Напомним, что в БК Днепр играет и сын Коломойского - Григорий Коломойский.

Ну а что касается спорта, то в первой встрече Днепр уверенно обыграл соперника со счетом 78:63. В ответной встрече на своей площадке днепряне уступили (82:85), однако преимущества, добытого в первом поединке, хватило, чтобы завоевать трофей.

Самым результативным игроком второго матча, а также MVP Суперкубка стал форвард Дмитрий Глебов, который набрал 18 очков, сделал 8 передач и 5 подборов. Напомним, по итогам прошлого сезона Днепр выиграл Кубок Украины, а Химик стал чемпионом страны.