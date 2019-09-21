В субботу, 21 сентября, двое россиян - военнослужащих 201-й военной базы РФ в Таджикистане, получили ранения в результате нападения на них психически больного мужчины. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Министерство внутренних дел.

В ведомстве рассказали, что два военнослужащих подразделения 201-й российской военной базы, расквартированного в Бохтаре (административном центре Хатлонской области), отправились в город по личным делам. Когда они находились вне части, то подверглись нападению психически больного жителя Бохтара. Он нанес им несколько ножевых ранений.

В МВД уточнили, что нападавший стоит на учете в психиатрическом диспансере. А пострадавших доставили в Душанбе и госпитализировали.

Как сообщала "Страна", несколько дней назад произошла перестрелка между таджикскими и киргизскими пограничниками из-за конфликта вокруг незаконного строительства на границе.

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