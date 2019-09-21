Во Львовской области во время разблокирования движения поездов, которые перевозили уголь, на железнодорожной станции "Сосновка" пострадали восемь правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области на Facebook.

В Сокальское отделение полиции сегодня, 21 сентября, поступило заявление от руководства одного из угольных предприятий района о том, что в селе Селец на железнодорожном пути станции "Сосновка" неизвестные лица блокируют вагоны, груженных углем, чем наносят существенный финансовый ущерб предприятию.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.

"Во время мероприятий по разблокированию движения участники акции блокировки нанесли телесные повреждения восьми правоохранителям. Одного из них, 38-летнего старшего сержанта полиции, доставили в больницу. Диагноз уточняется", - сообщили в пресс-службе.

Скриншот: Facebook/Поліція Львівської області

На месте происшествия работают подразделения полиции области во главе с ее начальником полковником полиции Василием Виконским.

По информации местного издания Zaxid.net, на ж/д станции "Сосновка" на протяжении нескольких дней радикалы, шахтеры и участники боевых действий блокируют вагоны с углем. Они требуют пояснений, каким образом уголь из страны-агрессора (на вагонах есть надпись РЖД - "Российские железные дороги") оказался в Западной Украине.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция завела дело о блокировании вагонов с российским углем против Семенченко и АТО-шников.

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