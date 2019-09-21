Леся Кузнецова, вдова убитого больше года назад в Одессе Ивана Кузнецова, заявила о намерении обратиться с требованием наказать убийцу к генеральному прокурору и президенту Украины. Об этом она написала в Facebook.

Рассказать о своем решении и публично попросить помощи вдову заставило поведение правоохранительных органов. По необъяснимым причинам они тормозят расследование убийства и явно не спешат задерживать убийцу Сергея Стерненко, хотя есть масса неопровержимых доказательств его преступления.

Леся коротко напомнила подписчикам обстоятельства трагических событий 24 мая 2018 года. Тогда Стерненко зарезал Ивана Кузнецова ножом, потому что ему показалось, что на него могут напасть. Хотя ни Иван, ни его товарищ Александр Исайкул, который тоже пострадал, просто проходили мимо.

Сразу после убийства Стерненко вел онлайн-трансляцию, демонстрируя умирающего человека, а потом труп, и рассказывал об обстоятельствах совершенного убийства.

"То есть у правоохранителей есть все: орудие убийства, видео, показания свидетелей, экспертизы, сам подозреваемый. Но за полтора года следствия решение так и не принято! Почему при всех доказательствах подозреваемого выводят из-под уголовной ответственности, почему он разгуливает на свободе, издеваясь над всеми вокруг и бравируя своей безнаказанностью, почему даже после смены власти в стране не исполняются обещания о "законе одном для всех"?" - спрашивает вдова убитого.

Скриншот: Facebook

В связи с очевидным затягиванием дела Кузнецова намерена дойти до президента.

"Последняя инстанция - наш новый президент Владимир Зеленский, к которому очень хочу попасть! К сожалению, еще нет графика приема генерального прокурора, но я попаду и к нему. Но понимаю, что у Стерненко настолько высокие покровители, что только политическая воля первого лица может вывести это громкое дело из тупика, в который оно заходит", - резюмировала Леся Кузнеуова.

Ранее "Страна" разбиралась, кто является тем самым высоким покровителем, о котором писала вдова убитого и который мешает силовикам объявить уже готовое подозрение Стерненко.

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