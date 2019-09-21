Первая леди США, супруга американского президента Дональда Трампа продолжает приятно шокировать общественность своими стильными образами, она очень элегантно одевается каждый раз, когда сопровождает мужа на официальные события. Разбор образа Мелании на встрече Трампа с австралийским премьер-министром сделал "24 канал".

В пятницу, 20 сентября, Дональд и его жена Мелания Трамп встретили австралийского премьер-министра Скотта Моррисона и его жену Дженни в Белом доме.

49-летняя первая леди США для публичного выхода решила надеть голубое обтягивающее платье длины миди с объемными рукавами от австралийского бренда Scanlan Theodore. Стоимость наряда - 800 долларов.

Дополнили образ Мелании блестящие белые туфли-лодочки на высоком каблуке с питоновым принтом от Manolo Blahnik и традиционная укладка - легкие локоны.

Вместе с тем Дженни Моррисон выбрала не слишком удачное платье. Платье изысканного синего цвета жены австралийского премьер-министра выглядело слишком длинным, поэтому замечательным сочетанием должна была стать классическая обувь на каблуках, а не kitten-heels.

Фото: footwearnews.com

Фото: Instagram / @flotus

Ранее "Страна" сообщала, что Меланья прилетела на саммит во Францию в желтом сарафане.

Кроме того, мы сообщали, что Меланья Трамп пришла на военный парад в честь Дня независимости США без нижнего белья.