Второй день восьмого тура чемпионата Украины по футболу сегодня, 21 сентября, завершили Заря и Мариуполь. Голов в этом матче болельщики так и не дождались, поединок завершился сухой ничьей - 0:0. Зато в матче были удалены игроки обеих команд. Так что и по красным карточкам тоже ничья - 1:1.

Технические данные матча Заря - Мариуполь

Заря: 30. Шевченко Н., 15. Вернидуб, 17. Леднев ( до 78') , 18. Тымчик, 20. Абу Ханна, 7. Кочергин В. ( до 85') , 14. Михайличенко Б., 21. Иванисеня, 80. Юрченко Вл., 11. Будковский ( до 39') , 31. Русин Н.

Замены: 28. Громов (c 78') , 22. Кабаев (c 85')

Запасные: 1. Махарадзе, 6. Каменюка, 77. Чайковский, 98. Чеберко, 99. Арвеладзе Л.

Предупреждения: Тымчик 49', Будковский 6', 39', Михайличенко Б. 75', Иванисеня 90'

Удаления: Будковский 39'.

Мариуполь: 12. Худжамов, 2. Быков Ал., 4. Чоботенко, 13. Яворский ( до 46') , 29. Кирюханцев, 9. Мишнев, 11. Чурко, 25. Федорчук ( до 32') , 71. Чех М. ( до 81') , 75. Корниенко В., 99. Вакула

Замены: 7. Топалов (c 46') , 19. Тищенко И. (c 81')

Запасные: 1. Гальчук, 5. Дава, 8. Полегенько, 17. Горбунов С., 20. Кащук

Предупреждения: Федорчук 27', 32', Быков Ал. 92'.

Удаления: Федорчук 32'.

Рефери: Николай Балакин.

Ранее "Страна" сообщала, что после победы над шведами президент Динамо заявил, что полностью доверяет тренеру Михайличенко.