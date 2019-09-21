Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать и внести в Верховную Раду 9 законопроектов для обеспечения экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращения коррупции. Поручение содержится в указе №713 от 20 сентября, опубликованном на сайте главы государства.

До 1 октября Зеленский поручил подготовить и внести в парламент 4 проекта законов: об обороте земель сельскохозяйственного назначения, о легализации игорного бизнеса в Украине, об упорядочении добычи янтаря в Украине и о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития.

До 1 января президент поручил разработать 5 законопроектов: о принципах административно-территориального устройства Украины, об изменениях законов о местных выборах, об изменениях Законы Украины "Об основах государственной региональной политики" и "О стимулировании развития регионов", а также об обновлении законодательства о труде.

Также Зеленский поручил правительству подготовиться к отопительному сезону и началу продаж имущества должников через электронную торговую систему.

Кроме того, до 1 декабря Кабмин должен подготовить к приватизации объекты большой и малой приватизации, предложить меры по снижению нелегальной занятости путем детенизации доходов и стимулирования работодателей к оформлению легальных трудовых договоров.

К 1 января 2020 года правительство обязывается подготовить лоты для электронной продажи спецразрешений на пользование нефтегазоносными недрами, упростить процедуру подсоединения к электрическим и газовым сетям, уменьшить плату за подключение и расширить возможности механизма "единого окна".

Наконец, до 2020 года Кабинет министров должен привлечь инвестиции для развития объектов портовой инфраструктуры - прежде всего госпредприятий "Ольвия" и "Херсонский морской торговый порт".

Национальному банку президент рекомендовал разработать механизмы для уменьшения кредитных ставок коммерческих банков, чтобы повысить доступность кредитования для бизнеса и снизить стоимость ипотеки.

Напомним, о легализации казино Зеленский заговорил в августе. По его мнению, это привлечет в Украину туристов.

А узаконить добычу января президент планирует в рамках детенизации экономики. Ответственными за это назначили премьера Гончарука и главу Минфина Маркарову.