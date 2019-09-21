В субботу, 21 сентября, на Польском бульваре Житомира, во время празднования дня микрорайона, упал металлический банер, травмировав четверых детей. Об этом передает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Информация о происшествии поступила правоохранителям около 14:00. На место ЧП вскоре прибыли медики и полицейские. Работники следственно-оперативной группы Житомирского отдела начали устанавливать обстоятельства инцидента.

По предварительным данным, во время праздничных мероприятий по случаю дня микрорайона Маликова из-за сильного порыва ветра упал банер размером 4 на 5 метров. В результате были травмированы 4 детей в возрасте от 10 до 11 лет. Среди них один мальчик и три девочки. Всех пострадавших доставили в областную детскую больницу с ушибами.

На месте падения банера до сих пор работают полицейские.

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