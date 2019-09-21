Правоохранители расследуют убийство 16-летней девушки в Оболонском районе Киева. Тело погибшей с признаками насильственной смерти обнаружила по месту ее проживания родственница. По данному факту начато уголовное производство, как сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Трагедия произошла на улице Александра Попова на столичной Оболони. Когда бабушка зашла в дом, она обнаружила там мертвой свою внучку. Женщина сразу позвонила в полицию. По адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа районного и главного управлений полиции и судебно-медицинский эксперт", - сообщили в полиции.

Хозяин дома рассказал правоохранителям, которые прибыли на место происшествия, что он пришел домой нетрезвый, а дочери это не понравилось, и между ними возникла ссора. Во время конфликта девушка якобы хотела выйти из дома на улицу, но отец не позволил ей это сделать и связал ее веревкой. Затем он пошел спать, а когда проснулся, то увидел, что дочь лежит без признаков жизни.

Видео: YouTube/Поліція Києва

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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