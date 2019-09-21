В одном из небольших французских местечек по крышам домов несколько часов бродила черная пантера. Видеосюжет о животном показал французский 24-й телеканал.

Как дикий зверь оказался на улице, неизвестно. Сообщается только, что хозяин пантеры находится в розыске.

Явно испуганное животное ходило по карнизам зданий несколько часов. У местных жителей это зрелище вызвало шок.

Видео: YouTube/ FRANCE 24 English

В конце концов пантеру удалось поймать. Это оказалось молодое животное - не старше 5-6 месяцев. Как предполагают журналисты телеканала, его приобрели нелегально. Стоимость такой пантеры на черном рынке доходит до 30 тысяч евро.

В сюжете говорится, что нелегальный рынок диких животных сейчас стремительно растет.

Во Франции можно содержать диких животных дома, но только с официального разрешения. Нелегальное содержание наказывается штрафом от 9 тысяч евро или тюремным сроком в 6 месяцев.

Пойманной пантере повезло попасть в приют, где ее осмотрят специалисты. В приюте уже живет львенок, которого хозяин бил и неправильно лечил.

В августе "Страна" рассказывала, что из харьковского экопарка Фельдмана убежала зебра.

А в прошлом году украинца загрызла пантера в частном зоопарке под Москвой.

