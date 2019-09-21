К началу отопительного сезона Украина увеличит запасы газа в подземных хранилищах до 21 миллиарда кубометров. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля.

Оржель озвучил количество газа в ПХГ на пресс-конференции, состоявшейся 20 сентября. Такое количество газа, по его словам, нужно для стабильного прохождения зимы в случае прекращения транзита с 1 января 2020 года.

"Сейчас запасы больше прошлогодних на 4 миллиарда. У нас сейчас 19,6 миллиардов кубометров газа в подземных хранилищах. Мы планируем, что к началу отопительного сезона у нас будет 21 миллиард кубометров газа", - сказал министр.

К старту отопительного сезона 2018-2019 годов Украина аккумулировала в подземных хранилищах 17,2 миллиарда кубометров газа. Это был рекордный показатель за последние шесть лет.

В 2018 году (по сравнению с 2017-м) страна сократила импорт природного газа на 24,6%, или на 3,46 миллиарда кубометров - до 10,6 миллиардов кубов.

Напомним, вчера стало известно, что в октябре "Нафтогаз" поднимет цену на газ для промышленности.

"Страна" анализировала, что будет с транзитом газа через Украину в 2020 году.