Министр обороны Андрей Загороднюк рассказал о том, что собирается провести переоценку структуры Вооруженных сил Украины. Причина в том, что фактическая численность состава ВСУ ниже штатной. Об этом он сообщил в интервью "Радио Свобода".

"Есть штатная численность, а есть фактическая. Сейчас фактическая - 250 тыс. В этом промежутке. А штатная - выше. Вопрос не в этом. Вопрос в переоценке структуры ВСУ. То есть, сколько нам нужно военнослужащих, в каких бригадах, где они должны быть расположены, каким образом укомплектованы, и где мы можем высвободить личный состав и направить в другие подразделения. Тогда будет ответ, где у нас действительно не хватает", - сказал он.

На вопрос о том, не запланировано ли сокращение штата до фактической численности, министр ответил отрицательно.

"Мы не планируем сокращать состав ВСУ. Вопрос в том, чтобы те ресурсы, которые у нас есть, были направлены туда, куда нам нужно. В первую очередь это на наращивание боевых частей", - сказал он.

Загороднюк пообещал, что наработки к плану будут готовы в нынешнем году, но целостно план будет представлен уже в 2020 году.

"Это не документ, который будет один раз выпущен. Он будет пересматриваться периодично, потому что ситуация динамичная. Но параллельно с ним будут разрабатываться концепции по каждому виду ВСУ", - сообщил он.

На вопрос о том, является ли призыв первоочередной задачей, министр ответил, что генеральная позиция Минобороны, ВСУ - идти по пути профессионализации.

"То есть наша задача в перспективе - это все же фокусироваться на профессиональных военнослужащих, тех, которые подписали контракт", - сказал он.

Загороднюк также подтвердил, что движение к Организации североатлантического договора (НАТО) является стратегической целью для Украины.

"Эту стратегическую цель мы не отменяем. Мы, наоборот, ускоряем все изменения, для того чтобы быть готовыми для этого. И переход на стандарты НАТО это приоритет, который мы ускоряем и усиливаем", - сказал он.

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