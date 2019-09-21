"Формула Штайнмайера", которая регулирует порядок проведения выборов и урегулирования в конечном счете ситуации на Донбассе, станет основой будущего законопроекта. Об этом в Facebook сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак.

Ермак написал, что в Офисе президента провел встречу с активистами, чтобы обсудить формулу Штайнмайера и роль формулы в урегулировании ситуации на Донбассе.

"Процесс имплементации формулы имеет несколько этапов, это не разовое решение. Формула - это не закон. Это база, которая ляжет в основу законопроекта, за который будут голосовать и который будет вынесен на публичное обсуждение. Но это будет потом, а пока необходимо прекратить огонь. Над этим и работаем", - написал Ермак.

Скриншот: Facebook/Андрей Ермак

О каком именно законопроекте говорится, Ермак не уточняет. Но, вероятно, это законопроект о выборах на Донбассе.

Ранее "Страна" сообщала, что Пристайко заявил, что в Минске собираются письменно согласовать "формулу Штайнмайера".

Также мы рассказывали, что у Путина заявили, что Киев на ходу меняет условия по реализации "формулы Штайнмайера".