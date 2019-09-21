Больше ста демонстрантов были задержаны полицией в Париже во время ставшей уже традиционной антиправительственной акции "желтых жилетов". Об этом сообщается в микроблоге Twitter префектуры французской столицы.

По данным правоохранителей Парижа, к вечеру 21 сентября уже задержаны 106 протестующих, а еще 104 человека оштрафованы.

Скриншот: Twitter/ prefpolice

По сведениям телеканала BFM, сегодня полиция применила слезоточивый газ против группы демонстрантов, которые направлялись на Елисейские поля.

Скриншот: Twitter/ BFMTV

Правоохранители опасались, что участники демонстрации "желтых жилетов" столкнутся с маршем протеста в защиту климата, который так же прошел в Париже в субботу.

Фото: bbc.com

Полиция провела крупномасштабную операцию с использованием гранат со слезоточивым газом. В операции участвовали около 7 тысяч сотрудников полиции.

Отмечается, что сегодня большинство протестующих не стали надевать светоотражающие жилеты, ставшие символом протестного движения, чтобы не привлекать внимание полиции.

Ранее "Страна" писала, что президент Франции Эммануэль Макрон обратился к участникам движения "желтых жилетов" с просьбой не срывать проведение Дней национального наследия 21−22 сентября, в рамках которых многие исторические здания открывают свои двери для посетителей.

В последний раз протестные акции сотрясали Францию в конце августа, во время саммита "Большой семерки" на Лазурном берегу.