Восьмой тур футбольного чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги продолжился в субботу, 21 сентября. Сегодня на львовской арене "Украина" играли ФК Львов и донецкий Олимпик. Об этом передает "Укринформ".

Удача улыбнулась гостям. Мяч на 79-й минуте с пенальти забил Сергей Политыло. Этот гол стал единственным в матче. Отметим, что на 45+2 минуте Матар Дийе (Олимпик) пенальти не реализовал. А игрок хозяев Игорь Гончар был удален с поля в конце первого тайма.

В субботу в чемпионате Украины также пройдет матч Заря (Луганск) - Мариуполь.

Завершится 8-й тур в воскресенье, 22 сентября, поединками черниговской Десны с донецким Шахтером, полтавской Ворсклы с киевским Динамо, ковалевского Колоса с "Александрией.

Турнирное положение на 21 сентября таково: Шахтер - 21 очко (после 7-ми игр), Десна - 14 (7), Александрия - 12 (7), Заря - 11 (7), Днепр-1 - 11 (8), Колос" - 10 (7), Динамо - 8 (6), Мариуполь - 8 (6), Карпаты - 8 (8), Ворскла - 7 (7), Львов - 6 (8), Олимпик - 5 (8).

Поединок 4-го тура Мариуполь - Динамо перенесен на 25 сентября из-за участия клубов в еврокубках.

Ранее "Страна" сообщала, что Шахтер уступил Манчестер Сити в Харькове.

Кроме того, мы рассказывали, что Украина опустилась на 10 место в рейтинге УЕФА и рискует потерять прямой выход в группу Лиги чемпионов.