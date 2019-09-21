Баскетбольный клуб Днепр стал обладателем Суперкубка Украины по баскетболу сезона 2019-2020. По сумме двух встреч подопечные Дениса Журавлева обыграли южненский Химик, как передает УНИАН.

На матче был замечен и олигарх Игорь Коломойский, который после финального свистка полетел в Днепр праздновать победу в компании Валерия Кондратьева, президента БК Днепр, известного так же, по прозвищу Гастелло.

Слева направо - Нарик, Гастелло и олигарх, фото: Facebook

Также на матче присутствовал известный днепровский бизнесмен Александр Петровский так же известный как Нарик. Напомним, что в БК Днепр играет и сын Коломойского - Григорий Коломойский.

Петровский и олигарх на втором плане, фото: Facebook

Ну а что касается спорта, то в первой встрече Днепр уверенно обыграл соперника со счетом 78:63. В ответной встрече на своей площадке днепряне уступили (82:85), однако преимущества, добытого в первом поединке, хватило, чтобы завоевать трофей.

Самым результативным игроком второго матча, а также MVP Суперкубка стал форвард Дмитрий Глебов, который набрал 18 очков, сделал 8 передач и 5 подборов. Напомним, по итогам прошлого сезона Днепр выиграл Кубок Украины, а Химик стал чемпионом страны.