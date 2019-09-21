После атаки дронов на саудовский НПЗ США направили на север Персидского залива эсминец Nitze, оснащенный системой противоракетной обороны Aegis, чтобы закрыть брешь в противовоздушной обороне Саудовской Аравии. Об этом сообщает телеканал CBS.

Хотя ответственность за атаку взяли на себя йеменские мятежники-хуситы, США полагают, что на самом деле за нападением стоит Иран. По утверждению США, именно через воздушное пространство над северо-восточными районами Саудовской Аравии Иран нанес удар по нефтяным предприятиям королевства.

Эсминец Nitze может нести до 74 ракет SM-3 c дальностью действия 500 км. Он также оснащен крылатыми ракетами Tomahawk, которые поражают цели на расстоянии 1,6 тыс. км.

По имеющимся данным, сейчас на юге Персидского залива вблизи берегов Ирана уже находится аналогичный ракетный эсминец ВМС США Gonzalez. Еще один корабль размещен в центральной части Персидского залива. А в акватории Оманского залива стоит авианосная ударная группа ВМС США в составе атомного авианосца Abraham Lincoln, ракетного крейсера и двух эсминцев.

Командующий американскими войсками на Ближнем Востоке Фрэнк Маккензи запросил у Вашингтона разрешение направить в регион три батареи зенитных ракетных комплексов для помощи Саудовской Аравии в защите ее нефтяных объектов.

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск. По его словам, такое решение глава государства принял в ответ на запросы о подкреплениях со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ.

Напомним. 19 сентября власти Саудовской Аравии предъявили обломки, которые, по их утверждению, доказывают причастность Ирана к атаке на свои нефтеперерабатывающие заводы.

Из-за атаки дронов мировые поставки нефти сократились на 5%.