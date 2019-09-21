В субботу, 21 августа в Мюнхене открылся 186-й фестиваль пива Октоберфест. Праздник начали мэр города Дитер Райтер и премьер-министр Баварии Маркус Зедер в полдень по местному времени. Об этом сообщаетcя на официальной странице фестиваля в Instagram.

"Фестиваль открыт! 12 часов пробило!" - говорится в подписи под фото с фестиваля

Скриншот: Instagram/oktoberfest

Райтер двумя ударами выбил пробку из первой бочки пива. Затем он набрал пиво и передал первую кружку Зедер, который традиционно поднял ее за мирное течение фестиваля.

Вход для посетителей фестиваля открылся еще в 09:00 по местному времени. Фестиваль продлится до 6 октября. Организаторы рассчитывают, что праздник посетят около шести миллионов гостей.

Цена на пиво возросла по сравнению с предыдущим годом - в среднем на 30 евроцентов и теперь за литровую кружку пива в палатках пивоварен просят от 10,80 до 11,80 евро.

Порядок на фестивале будут поддерживать около 600 полицейских и сотни охранников частных фирм.

Место проведения Октоберфеста в этом году снова ограждено из соображений безопасности - на входах проводят выборочный контроль, запрещают проносить рюкзаки и большие сумки. Также увеличили количество видеокамер наблюдения.

Фото: Instagram/oktoberfest

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