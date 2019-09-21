В городе Желтые Воды, который находится под Днепром, местная жительница заявила, что родила мертвого ребенка и выбросила его, но не помнит, куда именно. Об этом говорится в сообщении местного Facebook-паблика "Неравнодушные Желтые Воды".

"Тревогу забили соседи женщины из села Йосиповка, где и проживает роженица. Женщина, уже имеет двоих детей. Перед родами она поехала в Желтые Воды, где жила в квартире свекрови. Когда вернулась в село, соседи стали расспрашивать о ребенке, на что роженица ответила, что родила мертвого. Тогда соседи сообщили полиции… Женщина рассказала, что родила сама дома мертвого ребенка и выбросила его. Сначала говорила, что выбросила под трубы, затем - что просто в мусорный бак. В настоящее время тело ребенка не найдено", – говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Небайдужі Жовті Води

Отмечается, что на данный момент по данному факту правоохранители открыли уголовное производство. Сейчас они выясняют все детали происшествия.

Ранее "Страна" сообщала, что в Ровно 12-летняя девочка ромской национальности родила ребенка.

Также мы рассказывали, что в Полтаве женщина родила ребенка на остановке транспорта.