В ответ на требование бывшего вице-президента США и кандидата в президенты Джо Байдена обнародовать расшифровку телефонного разговора с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп заявил, что в беседе он не нарушил закон. Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.

Представители Демократической партии подозревают, что Трамп мог в ходе разговора поручить Зеленскому открыть дело в отношении сына Байдена и его роли в украинских газовых делах. Такое подозрение вызвало гнев американского лидера.

"Фейковые СМИ и их партнер, Демократическая партия, хотят максимально дистанцироваться от требования Джо Байдена к украинскому правительству, что бы там уволило прокурора, который вел расследование против его сына, иначе они не получат денег от США. Поэтому они сфабриковали историю обо мне и совершенно обыденной беседе, которую я провел с новым президентом Украины. Не было сказано ничего, что было бы неправильным... Фейковые СМИ знают это, но не хотят сообщать!", - написал Трамп.

Скриншот: Twitter/ realDonaldTrump

Напомним, Трамп и Зеленский общались по телефону 25 июля. Во время беседы президент США поздравил Зеленского с избранием на пост.

"Страна" также рассказывала о сегодняшнем громком заявлении Трампа, что действия Белого дома в Украине бессмысленны и раздражают Россию.