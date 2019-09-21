"Укрпочта" провела тестирование электросамокатов для курьерской доставки. Об этом сообщает Facebook-страница предприятия.

Как уверяют пресс-служба предприятия, электросамокаты выбраны из соображений удобства и экологичности.

"Ускоряем наших курьеров парой колес. Хотим сделать этот процесс максимально удобным и для клиентов, и для работников почты. Тем более что электротранспорт не наносит вреда экологии и позволяет решить проблему потери времени курьерами в пробках", - уточнили в пресс-службе.

В пробных заездах приняли участие 10 самокатов.

Видео: Facebook/ ukrposhta

Как видно из ролика, в тестировании новинок принял участие руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Скриншот: Facebook/ ukrposhta

Приобретенные для предприятия самокаты могут развивать скорость до 60 км/ч и выдерживают нагрузку до 150 кг.

Предполагается, что на первых порах курьеры на электросамокатах будут перевозить небольшие посылки: пакеты, письма и документы.

Ранее "Страна" передавала, что гендиректор "Укрпочты" Смелянский может возглавить "Укрзализныцю".

Также мы писали, что сервис по заказу такси Bolt (ранее - Taxify) рассматривает возможность запуска услуги по прокату самокатов в Киеве, Львове и Одессе.