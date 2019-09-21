Сегодня, в субботу, 21 сентября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков посетил технологическую выставку в Стамбуле и встретился там с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Представители стран обсудили сотрудничество в сфере авиа безопасности.

“Турецкие беспилотники Bayraktar, оснащены украинскими турбовинтовыми двигателями ГП „Ивченко-Прогресс“. Гордость за наши предприятия, которые мощно выходят на международный рынок. Маленькие, но такие важные победы Украины”, - сказал Арсен Аваков.

Фото: пресс-служба МВД Украины

Ранее "Страна" сообщала, что в ноябре 2018 года между Украиной и Турцией было подписано соглашение на приобретение турецких оперативно-тактических беспилотников Bayraktar TB2. В марте 2019 года первые из них были переданы Вооруженным силам Украины.

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