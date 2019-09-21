Вчера, 20 сентября, экс-нардеп от бывшего парламентского "Блока Петра Порошенко" Игорь Кононенко вернулся в Украину и был замечен в киевском ресторане "Купол" за обедом вместе с импозантным мужчиной. Соответствующее фото оказалось в распоряжении "Страны".





Слева нардеп Игорь Кононенко, напротив - Игорь Тынный, фото: Страна.ua

Как оказалось, Игорь Кононенко делил стол со своим тезкой, бизнесменом Игорем Тынным, который является основателем и совладельцем энергетического холдинга "Гидроэнергоинвест-Акванова".

Игорю Тынному 49 лет, он родился и вырос в Киеве. В 2001 году занял кресло внештатного советника тогдашнего премьер-министра Виктора Ющенко. В 2008 году Игорь Тынный стал одним из владельцев энергетической компании "Гидроэнергоинвест-Акванова", которая является оператором солнечной энергии и владеет 29 минигидроэлектростанциями. Их общая мощность составляет 30 мВт.

Кроме того, Тынный является членом наблюдательного совета компании "Киевспецтранс", которая занимается бытовыми отходами в столице. А так же бизнесмен владеет организацией "Укрвторресурсы", занимающейся вывозом и сортировкой бытовых отходов в Киеве и Черновцах.

Журналисты программы "Наши гроши" выяснили, что Игорь Тынный вместе с тестем Александра Турчинова Владимиром Белибой является хозяином фирмы, которая владеет столичным рестораном "Монтекки и Капулетти" в Печерском районе. По данным журналистов, фирма "Рест Ком 36" была создана в 2013 году. В ее уставной фонд было внесено около 15 миллионов гривен, из них 7,5 миллионов принадлежали Тынному. В 2013 году организация купила нежилые помещения площадью 661 кв.м. на улице Щорса 36-В. А спустя год был открыт ресторан "Монтекки и Капулетти". Кроме этого, Тынный - владелец ресторана "Прага" и клуба "Caribbean Club".

Ранее сообщалось, что Кононенко и свидетель №1 против Порошенко встретились на очной ставке в НАБУ.

Также мы писали, что в НАПК нашли недостоверные данные в декларациях Кононенко и Филатова.