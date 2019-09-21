Под Одессой в жуткой аварии погибли девять человек
В субботу, 21 августа между селами Новая Долина и Прилиманское в Одесской области столкнулись маршрутка и грузовик. По предварительным данным погибли девять человек, еще двое - травмированы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
"В результате столкновения переполненной людьми маршрутки, следовавшей в Одессу, и грузовика, который возвращался из областного центра, предварительно погибли девять человек, еще двое - травмированы. Точное количество пострадавших устанавливается".
Видео: YouTube/Поліція Одещини
Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В то же время ГСЧС сообщает о 9 погибших и 3 пострадавших.
Фото: пресс-служба ГСЧС
К деблокации погибших и пострадавших, смыва топлива из проезжей части от ГСЧС привлечено 2 единицы техники и 10 человек личного состава.
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