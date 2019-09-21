На железнодорожных путях станции Сосновка Львовской области полиция убеждает разойтись людей, которые блокируют российские вагоны с углем. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Хотя блокада путей длится с начала сентября, заявление от руководства одного из угольных предприятий района о том, что в селе Селец на станции Сосновка неизвестные лица не пропускают вагоны, поступило в Сокальское отделения полиции только сегодня, 21 сентября. По словам руководства, блокада наносит существенный финансовый ущерб предприятию.

Полиция возбудила уголовное производство по ч.2 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.

На место происшествия прибыли подразделения полиции области во главе с ее начальником полковником полиции Василием Виконским.

"Сейчас мы пытаемся убедить правонарушителей прекратить беззаконные дела. Однако, если они откажутся выполнять законные требования полицейских, мы будем вынуждены принять меры принуждения", - сказал Виконский.

Видео: Facebook/ dostali.hvatit

Среди людей, препятствующих передвижению составов, есть АТО-шники и шахтеры, а также экс-нардеп Семен Семенченко. Они круглосуточно дежурят на станции Сосновка.

"Страна" приводила реакцию соцсетей на крестовый поход Семенченко против "угля Путина" во Львовской области.

Ранее мы сообщали, почему Семенченко не стал баллотироваться в новый состав Верховной Рады.