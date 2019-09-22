Подданый Британии Чарли Роули, который пострадал от действия нервно-паралитического вещества "Новичок" намерен судиться с Россией. Об этом пишет газета The Mirror.

Пострадавший намерен требовать компенсацию в размере до одного миллиона фунтов стерлингов.

"Это (отравление - Ред.) очень сильно повлияло на мою жизнь. Я хочу справедливости", - рассказал он.

Отметим, что адвокатом британца стал Патрик Магуайр, который в свое время представлял интересы жертв террористических атак на Вестминстерском мосту в Лондоне в 2017 году. Он рассматривает для своего подзащитного вариант подачи иска против России.

Напомним, что 30 июня 2018 года "Новичком" отравили двух людей в городе Эймсбери. Мать троих детей Дон Стерджесс умерла, ее сожитель - 45-летний Чарли Роули - выжил.

Чарли Роули и Дон Стерджесс, фото: The Mirror

Напомним, что на помойке в Лондоне нашли секретные документы из лаборатории, где изучали яд "Новичок" по делу Скрипалей.

Также Солсбери, где травили Скрипалей и разливали "Новичок", признан лучшим городом для жизни.