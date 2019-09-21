Государственная погранслужба Украины по результатам визита ее представителей в США намерена внедрить американскую модель охраны на одном из участков границы. Об этом сообщил на Facebook глава службы Сергей Дейнеко.

Руководитель ведомства рассказал, что вместе с коллегами-офицерами посетил США по программе Госдепа. На границе с Мексикой - одном из сложнейших участков - украинские представители детально изучили особенности работы погранично-таможенной службы США.

Американские пограничники ознакомили гостей с организационно-штатной структурой и задачами подразделений, которые приравниваются к нашим пограничных отрядам и отделам пограничной службы. Дейнеко продемонстрировали, как в США ищут правонарушителей и выполняют пограничный контроль. Делегации также показали современные технические средства используются в охране границы, в том числе мобильные рентген аппараты и оборудование для удаленного контроля за участками.

Скриншот: Facebook/ Сергій Дейнеко

"Отмечу, что полученные знания мы будем активно внедрять в Госпогранслужбе. В частности, на одном из участков продолжим опробовать новую модель охраны границы, и в этом нам помогут именно представители погранично-таможенной службы США", - написал Дейнеко.

Фото: Facebook/ Сергій Дейнеко

Ранее "Страна" сообщала, что в Сумской области пограничники пресекли контрабанду российских парашютов.

Также мы рассказывали, что в Харьковской области пограничники открыли огонь по контрабандистам, которые пытались незаконно переправить огромную партию товаров из России.