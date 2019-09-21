Президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на саммите Генассамблеи ООН по вопросам изменения климата. В это время он будет на заседании, что посвящено преследованиям по религиозному признаку, передает CNN.

Сессия по вопросам религиозной свободы станет "центральным элементом" визита Трампа в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Она начнется в то время, когда на климатическом саммите будет выступать представитель Китая, сообщает телеканал со ссылкой на помощников президента.

"Это мероприятие направлено на то, чтобы подчеркнуть и расширить международную поддержку религиозной свободы на фоне усиливающегося преследования людей из-за их собственных убеждений и веры", - сказано в публикации.

На саммите по климату будут присутствовать десятки лидеров разных стран. США на климатическом саммите представит главный заместитель помощника госсекретаря США по вопросам океанов, окружающей среды и научным делам Марсия Берникат.

При этом в сессии по вопросам климата примут участие такие союзники США, как Германия, Великобритания и Франция. Кроме того, на саммит пригласили и Китай с Индией - страны, которые Трамп критиковал за их подход к экологии.

Саммит по вопросам изменения климата в рамках Генассамблеи ООН запланирован на 23 сентября.

Напомним, что в Белом доме назвали дату встречи Зеленского с Трампом и темы их разговора. Также стали известны подробности грядущей встречи Зеленского и Трампа.