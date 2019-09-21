Заворотнюк перенесла вторую операцию, и у нее появился шанс на поправку
Российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию. Об этом сообщает "Лента.ру".
Издание ссылается на заявление журналиста Сергея Майорова, которое он сделал в эфире канала НТВ. По словам Майорова, у больной артистки появились шансы на поправку.
"Вчера ночью я разговаривал с Мариной Потаповой, ее (Заворотнюк. - Ред.) директором. Была вторая операция. Врачи посмотрели на результаты ее гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись", - рассказал журналист.
Также Майоров отметил, что озвученный ранее диагноз "глиобластома" не считается пока окончательным. Однако состояние Анастасии по-прежнему тяжелое.
О том, что Заворотнюк готовят к операции в частной клинике, стало известно вчера.
"Страна" приводила слова друзей актрисы, которые рассказали о ее состоянии перед новой операцией.