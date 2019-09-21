Вчера на Банковой прошла первая встреча представителей Зеленского с так называемыми "порохоботами" - блогерами и активистами, которые поддерживают Петра Порошенко. И неизменно критикуют Владимира Зеленского.

Поводом для встречи стал митинг под стенами Офиса президента, который состоялся накануне вечером. Порохоботы и националисты - общим числом до двухсот человек - требовали от Зе не подписывать "формулу Штайнмайера".

Так называется формула проведения выборов на неподконтрольных территориях Донбасса. Она предусматривает предоставление особого статуса ОРДЛО в день голосования. И окончательного закрепления его после признания этих выборов демократическими в ОБСЕ.

Интересно, что накануне представители Зеленского и без всяких митингов прокатили подписание формулы в Минске. Потребовав для начала от России и сепаратистов отдать Донбасс, а заодно и границу.

Правда, потом прозвучали заявления от главы МИД Вадима Пристайко, что "формулу" не подписали по неким техническим причинам. И что все еще может произойти.

В любом случае противники выполнения Минских соглашений вышли митинговать на Банковую. После чего их пригласили пообщаться с помощником Зеленского Андреем Ермаком.

"Страна" собрала всю информацию об этой встрече.

Что пишут порохоботы

"Мои вопросы, которые я внаглую начал топить, для них были как серпом по гениталиям", - описывает встречу с Ермаком активист "Информнапалма" Михаил Макарук.

Фраза яркая, но какой-то серьезной конкретики с этой встречи блогеры не донесли. Ссылаясь на то, что она проходила не под запись.

Известно, что встречался с порохоботами, кроме Ермака (участника минской контактной группы), нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко (известный ресторатор) и экс-кандидат в депутаты от этой партии Сергей Сивохо.

Известный шоумен и КВН-щик будет, по словам участников собрания, заниматься социально-культурным аспектом возвращения территорий (Сивохо из Донецка).

В ОП порохоботов явно пытались убеждать, что нужно будет пойти на некие компромиссы по Донбассу. Какая конфигурация этого компромисса - видно по урывкам информации, которая просочилась наружу.

Развернутый пост об этом написал журналист Виктор Трегубов, который был на встрече.

"Из того, что прозвучало из уст господина Ермака, очень важна одна фраза. Мол, они считают, что по формуле Штайнмайера выборы можно проводить только при отсутствии на оккупированных территориях любых войск.

Здесь мы просто все хором переспросили - любых это каких? Российских, украинских, коллаборантских?

Всех, подчеркнули нам. ...

Миша Макарук конкретно спросил - а такое вооружение, как ТОС Буратино, будет выведено? Ответ был уклончивым".

Трегубов, который ищет "зраду" в ответах Ермака, предполагает, что на местах могут оставить "народную милицию ДНР и ЛНР", которые войсками формально не являются, благодаря чему выборы состоятся в интересах сепаратистов и РФ.

На вопрос, как у Зеленского добьются отвода российских войск, в Офисе президента прозвучал довольно странный ответ. Если, конечно, верить порохоботам.

"Встреча в офисе президента в моем вопросе и ответе на него.

- Как вы собираетесь добиться вывода российских войск из Донбасса?

- Осознаете ли вы, что наш президент - один из лучших лидеров современного мира?

(Хоровое "Нет" от людей, которые в мирной жизни на одном гектаре не сядут, было ответом. Далее нам посоветовали просто верить новой команде)", - пишет Трегубов.

Тот же ответ ретранслирует и Макарук, уточнив, что о величии Зе заявил Андрей Ермак.

Отметим, что эпитеты у двух блогеров отличаются: Трегубов пишет о "лучшем", а Макарук - о "величайшем" лидере.

Но вернемся к тому, как видят урегулирование в Офисе президента. Еще одну версию такого видения публикует побывавший на встрече Антон Швец:

"На встрече в АП я ожидал услышать детальный план и пояснение по формуле Штайнмайера.

Подробный рассказ о том как у Зе воспринимают формулу был. Вопросов от этого меньше не стало, потому как как и раньше предполагается, что выборы пройдут после вывода всех войск из ОРДЛО.

Как это будет сделано неясно. Ответ звучал как предложение поверить в то, что Зеленскому как одному из величайших лидеров современности это удастся. Фактически мы на тех же позициях в переговорах что и все годы ранее. Никаких уступок суверенитету по словам АП не предполагается, в том числе и по вопросу организации выборов.

Как будет отделено вооруженное быдло от российских войск не ясно.

Разведение войск будет как было сказано строго симметричным. Тут же возникли замечания, что оно уже не симметрично. И конкретные примеры.

Было сказано что в вопросах симметричности АП не будет закрывать глаза на любые мелочи. И только после того как это будет отработано на одном участке, будет запущено на следующем. При этом на сейчас по мнению АП разведение в Станице Луганской не завершено. Но при этом прорабатывается разведение на двух других участках. ...

Вопросами контроля разведения и симметричности так же займутся главы военногражданских администраций. Вместе с военными или отдельно - не ясно.

Денис Казанский спросил как понимать ситуацию с Дебалем, который по Минску наш. Ответа я не услышал, но сомневаюсь что ответ был открытым. Что делать с Дебалем в контексте Минских неясно как и годы до этого.

Мастерплан АП, переговорные позиции и многое другое раскрыты не были. Что вызвало негативную реакцию всех собравшихся.

АП отдельно сказали что эта встреча не для ответов на вопросы.

Но АП хочет услышать претензии патриотических организаций и понимающих граждан в формате рабочих групп и намерено продолжить подобные встречи и далее. ...

Фактически из новых фактов я узнал только что будут собраны две группы для работы по социально-экономическим проблемам Донецкой и Луганской областей. Сначала на подконтрольной, а потом и на оккупированной территории. Луганскую возглавит какой-то депутат из СН, донецкую Сивохо".

Швец также опубликовал характерное фото со встречи с Ермаком.

Блогер-патрульный Василий Коряк сообщает, что формула Штайнмайера - это для Банковой "лишь кусочек паззла".

"Услышал что формула Штангенциркуля (или как там его) - это не закон и не догма, это кусочек пазла. Что из этого пазла получится - зрада или перемога, хз".

На встрече также присутствовали журналисты Юрий Бутусов и Юрий Романенко, но они своих впечатлений о собрании не оставили.

Что стало понятно из встречи с блогерами

Если отбросить личные оценки приглашенных в ОП порохоботов, то в сухом остатке есть несколько моментов.

Важно, что у Зеленского, видимо, уже не отбрасывают "формулу Штайнмайера". Ее рассматривают как неотменяемое условие для урегулирования конфликта на Донбассе.

Однако в чистом виде ее подписывать не хотят. Желая сначала добиться от России каких-то уступок.

Следуя словам Ермака, которые пересказывают блогеры, речь идет о как минимум выводе россиян из Донбасса. Параллельно отводу украинских войск на безопасное для "ЛДНР" расстояние.

То есть такая себе демилитаризация региона. Правда, как закрепить это в "формуле", если Россия не признает своего присутствия на Донбассе - непонятно.

Нет понимания и того, можно ли при этом вывести вооруженные силы сепаратистов. Ведь это по сути граждане Украины. То есть речь может идти не о выводе, а о разоружении. Тогда вопрос: кто будет разоружать, если ВСУ отойдут назад, а миротворцев никто не пускает?

Также известно и то, что формула Штайнмайера вообще никаких дополнительных условий к движениям войск не предъявляет.

В ответ на эти вопросы Банковая молчит и создает впечатление того, что у Зеленского есть "хитрый план". И пока это выглядит как дымовая завеса, которая призвана или вообще не выполнить "формулу" - или же выполнить ее, но так, чтобы это выглядело как "перемога" Украины.

Но это не все - и даже не главные вопросы к данной встрече.

Странный формат

Сама идея обсуждать тему мира на Донбассе с теми, кто его не хочет - крайне показательна.

Известно, что за Зеленского голосовали, как за президента мира. Окончание войны было его основным обещанием во время предвыборной кампании (как и у Порошенко, кстати).

Однако у Зе пока чутко реагируют лишь на критику "партии войны" и стараются ее погасить. В том числе организацией подобных встреч.

Хотя очевидно, что они организованы не для нормальной дискуссии по проблемам региона, а для снятия общественного напряжения. Причем лишь в той части общества, которая хочет продолжения войны.

С теми, кто призывает к миру на Донбассе, президент не встречается. Это может значить, что реальных планов останавливать войну на Банковой пока не имеют. В силу чего и не готовы вести дискуссии с теми, кто этим вопросом занимается профессионально.