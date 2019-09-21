В субботу, 21 сентября, в Херсоне загорелось судно, которое стояло на ремонте на территории Херсонского судоремонтного завода им. Коминтерна. Об этом сообщает пресс-служба Главного управление Госслужбы по ЧС в Херсонской области.

Сообщение о возгорании поступило в 9:15. Прибывшие на место спасатели установили, что загорелась палуба судна, которое на момент пожара находилось на ремонте.

В 10:40 пожар был локализован, а в 12:25 полностью ликвидирован на площади 40 кв.м.

На данный момент спасатели устанавливают причины возгорания устанавливаются. Пострадавших в результате пожара нет.

Фото: ГСЧС

Напомним, что под Херсоном в колонне военной техники взорвался прицеп с ГСМ.

Также под Херсоном неизвестный в маске и с автоматом ограбил автомобиль с сигаретами, но сейф вскрыть не смог.