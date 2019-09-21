В Херсоне загорелось судно, стоящее на ремонте. Фото
В субботу, 21 сентября, в Херсоне загорелось судно, которое стояло на ремонте на территории Херсонского судоремонтного завода им. Коминтерна. Об этом сообщает пресс-служба Главного управление Госслужбы по ЧС в Херсонской области.
Сообщение о возгорании поступило в 9:15. Прибывшие на место спасатели установили, что загорелась палуба судна, которое на момент пожара находилось на ремонте.
В 10:40 пожар был локализован, а в 12:25 полностью ликвидирован на площади 40 кв.м.
На данный момент спасатели устанавливают причины возгорания устанавливаются. Пострадавших в результате пожара нет.
Фото: ГСЧС
Напомним, что под Херсоном в колонне военной техники взорвался прицеп с ГСМ.
Также под Херсоном неизвестный в маске и с автоматом ограбил автомобиль с сигаретами, но сейф вскрыть не смог.