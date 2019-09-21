21 сентября отмечают дни рождения сразу три известных человека. Это олигарх Ринат Ахметов, бизнесмен Сергей Курченко и российский политик Владислав Сурков.

Ахметову, президенту футбольного клуба "Шахтер" и самому богатому человеку Украины, сегодня исполнилось 53 года.

Ринат Ахметов. Фото: liga.net

Уроженец Харькова Сергей Курченко отмечает 34-летие. Курченко был влиятельным олигархом времен Януковича, после Майдана уехал в Россию. По информации СМИ, именно он сейчас управляет предприятиями на неподконтрольной территории Донбасса, которые "отжали" у Ахметова.

Сергей Курченко. Фото: metalist.ua

Владиславу Суркову исполнилось 55 лет. Он считается куратором украинского направления в Кремле. В том числе, по информации СМИ, курирует и политику непризнанных "республик" Донбасса.

Владислав Сурков. Фото: Агенство Москва