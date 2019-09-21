В Польше на больничной койке умер украинский военный Николай Гладий. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба 53-й ОМБр.

Смерть военного подтвердили в украинском консульстве в Польше. Информации о том, по какой причине военный находился в больнице, пока нет. Николай Гладий в составе 53-й ОМБр выполнял боевые задачи в АТО и во время операции ООС.

Николай Гладий родился в 1973 году и был родом из Долгого Войнилова, что в Ивано-Франковской области. Мужчину похоронят в родном селе в Верхнянской ОТГ. Пока нет информации о времени и дате похорон.

Николай Гладий

Фото, скриншот: 53 ОМБр

Напомним, что в районе проведения ООС погиб боец Нацгвардии.

Также в зоне ООС под обстрелами погибли два украинских военных.