20 сентября самолет польской авиакомпании LOT Embraer-195LR не смог совершить посадку в международном аэропорту Одесса и улетел в киевский аэропорт Борисполь. Об этом пишет издание "Думская".

Рейс LO767 "Варшава - Одесса" должен был прибыть в Южную Пальмиру в 14:05. Однако, подлетев к Одессе около 14:20, ушел в зону ожидания, где кружил 40 минут на высоте 1200 метров. Около 15:00 польские пилоты приняли решение лететь аэропорт Борисполь, где в 15:40 совершили посадку.

Как полагают одесские журналисты, инцидент произошел из-за начавшегося 19 сентября строительства новой рулежной дорожки РД-А5. В связи с проведением работ ВПП была укорочена на 350 метров. А для взлета и посадки самолетов остался только курс 160. При определенном направлении и силе ветра заходить на посадку стало рискованно. Вероятно польские пилоты взвесили риски и решили уйти на Киев.

Скриншот: dumskaya.net/ Flightradar24.com

Работник одесского аэропорта прокомментировал происшествие.

"Произошел первый случай, когда пилоты не смогли приземлиться в Одессе из-за ремонтных работ. К сожалению, мы предупреждали авиакомпании об этом, но пассажиры, конечно, не виноваты", - сказал сотрудник гавани.

К концу дня 20 сентября пассажиры рейса все еще находились в киевском аэропорту.

Как отмечают в "Думской", рейс из Варшавы 19 сентября тоже был отменен. Скорее всего, по той же причине: направление ветра не соответствовало посадочному курсу.

"Страна" сообщала. что 20 сентября рейс из Валенсии в Киев экстренно совершил приземление в Ивано-Франковске из-за проблем с шасси.

А днем ранее во Франции в 50 метрах от жилых домов разбился истребитель F-16.