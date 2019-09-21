В 2020 году представят план обороны Украины. Об этом в интервью "Радио свобода" рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает "Интерфакс-Украина".

"План обороны будет представлен в следующем году. Но проект плана, первые наработки его будут уже в этом году", - отметил министр.

Он напомнил, что разработку такого плана поручил президент Украины Владимир Зеленский.

"План обороны – это не документ, выпущенный один раз. Он будет пересматриваться… Параллельно с ним будут разрабатываться концепции по каждому виду Вооруженных сил. В каждом из них - план развития возможностей", - сообщил Загороднюк.

Кроме того, по его словам, приоритетные задачи в этом году – оборонный осмотр и анализ контекста безопасности, на базе которого определяются сценарии угроз, а затем - стратегия обороны и национальной безопасности.

Загороднюк акцентировал, что в следующем году ВСУ должны завершить процесс перехода на новую структуру, которая отвечает структуре НАТО. "Я считаю, что это будет очень сложный переход, потому что это не просто переименование департаментов или их реструктуризация – это изменение парадигмы организации Вооруженных сил", - сказал он.

Также глава Минобороны напомнил, что НАТО - стратегическая цель для Украины и переход ВСУ на стандарты Альянса – "это абсолютный приоритет, который мы ускоряем и усиливаем".

"Когда страна соответствует стандартам НАТО, то вопрос вступления в Альянс будет находиться только в политической площади", - отметил он.

Напомним, что в Минобороны показали, как проходили учения военных моряков Украины и Румынии.

Также Верховный суд разрешил Минобороны засекретить получателей наградного оружия.