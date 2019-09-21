Эксперты ООН подсчитали, что из-за подъема уровня океана почти 280 млн человек могут лишиться своего жилья. Об этом пишет ENCA.

В докладе ООН сказано, что такие климатические условия провоцируют таяние ледников, что в результате приводит к подъему уровня воды более чем на 4 метра.

"Этого достаточно, чтобы стереть большинство прибрежных городов с лица земли", - полагает Бенджамин Страусс, руководитель некоммерческой организации Climate Central.

По прогнозу экспертов в будущем почти полностью или частично под воду уйдут многие крупные города. В их числе называют Гонконг (31% его территории, по мнению авторов доклада, окажется под водой), Шанхай (39%), Мумбаи (27%), Калькутта (24%), Амстердам (92%), Бангкок (42%) и Майами (43%).

Кроме того, некоторые островные государства могут уже к 2050 году стать необитаемыми, однако это будет связано не с затоплением, что, по мнению экспертов, вряд ли произойдет раньше 2100 года, а с тем, что частота наводнений приведет к загрязнению питьевой воды.

Напомним, что президент Финляндии признался, как на его жизнь повлияло глобальное потепление.

Также ООН призвала людей меньше есть красного мяса, чтобы остановить потепление.