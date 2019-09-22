Несмотря на отказ Украины ехать на предстоящую сессию в ПАСЕ, некоторые депутаты все же отправятся в Страсбург
Около половины депутатов из украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы планируют поехать на осеннюю сессию ПАСЕ, в том числе представители "Оппозиционной платформы - За жизнь". Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на некоторых членов делегации.
Глава украинской делегации в ПАСЕ от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько заявила, что 4 фракций Верховной Рады приняли решение не подавать новой делегации документ, наделяющий депутатов полномочиями представлять Украину в ПАСЕ.
По правилам ПАСЕ это означает, что на ассамблею имеет право поехать старая делегация, а полномочия ее членов будут полноценно признаваться в Страсбурге.
Нардепы от "Оппозиционной платформы", а также "Батькивщины" и "Европейской солидарности", которые были в составе старой делегации и вошли в новую, уже запланировали поездку и намерены участвовать в рассмотрении отдельных вопросов - тех, которые касаются Украины.
Ранее "Страна" рассказывала, что Украина отказалась участвовать в ближайшей сессии ПАСЕ из-за игнорирования ее интересов.
Напомним, новый состав украинской делегации в ПАСЕ в Верховной Раде сформировали 17 сентября.