Американская корпорация Google разработала самый мощный в мире квантовый компьютер, способный проводить вычисления на много порядков быстрее, чем Summit от IBM, ранее считавшийся самым быстрым. Об этом сообщает Financial Times.

Расчет, на выполнение которого устройству от IBM требуется 10 тысяч лет, компьютер Google совершил за 200 секунд (разница в 1576800000 раз - Ред.). Однако конкретные цифры, впервые опубликованные в научном докладе на сайте НАСА, впоследствии были удалены. Сейчас отмечается только, что квантовый компьютер Google способен выполнять один технический расчет. К решению же практических задач устройство подготовят через несколько лет.

По словам авторов материала в британском издании, проведенное машиной вычисление может быть выполнено только на квантовом процессоре.

Такое серьезное ускорение по сравнению с известными классическими алгоритмами обеспечивает экспериментальную реализацию квантового превосходства в вычислительной задаче, пишет Financial Times.

Разработчики Google назвали свой компьютер важной вехой на пути к полномасштабному квантовому вычислительному процессу.

Как сообщала "Страна", о прорыве в создании мощного квантового компьютера американская компания IBM объявила два года назад.

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